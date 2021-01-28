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سفير المملكة لدى نيجيريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس النيجيري

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سفير المملكة لدى نيجيريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس النيجيري

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي، أوراق اعتماده للرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، وذلك خلال استقباله للسفير في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوجا اليوم.

ونقل السفير الغامدي للرئيس بخاري خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

ورحّب الرئيس النيجيري بالسفير الغامدي، متمنيًا له التوفيق في مهمته لدفع العلاقات الوطيدة بين نيجيريا والمملكة.

سفير المملكة لدى نيجيريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس النيجيري

سفير المملكة لدى نيجيريا الرئيس النيجيري سفارة المملكة لدى نيجيريا السفير السعودي في نيجيريا نيجيريا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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