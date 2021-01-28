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جولة خامسة بجنيف.. اللجنة الدستورية السورية تختتم يومها الأول

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جولة خامسة بجنيف.. اللجنة الدستورية السورية تختتم يومها الأول جولة خامسة بجنيف.. اللجنة الدستورية السورية تختتم يومها الأول

جي بي سي نيوز:- اختتمت اللجنة الدستورية السورية، مساء الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة الخامسة، في جنيف، وتمحورت حول "المبادئ الأساسية للدستور".

ولم يصدر بيان عن الأطراف عقب اجتماعات اليوم، برئاسة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وأفادت مصادر مطلعة للأناضول، أن اجتماعات اليوم الأول، تناولت "المبادئ الأساسية للدستور"، وأنها جرت في أجواء هادئة.

والإثنين، انطلقت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة الموكل إليها مهمة صياغة الدستور.

وتتكوّن الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من كل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وفي ظل تفشي ، انعقدت الجلسة بعيدا عن عدسات الصحفيين، باستثناء مصور ومراسل الأمم المتحدة.

ويتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.

ومن المتوقع اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، الجمعة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في 22 يناير / كانون الثاني، أكد بيدرسون على أهمية لقاءات الجولة الخامسة.

وتابع: "لا يمكن حل جميع المشاكل من قبل السوريين وحدهم"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى التعاون الدولي".

وبين تاريخي 30 نوفمبر/تشرين الثاني – 4 ديسمبر / كانون الأول العام الماضي، عقدت الجولة الرابعة واختتمت أيضا دون تحقيق تقدم، وأشار بيدرسون إلى اختلاف وجهات النظر بين المشاركين خلال المباحثات.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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