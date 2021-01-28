"ساما": 295 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال 2020

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متجاوزةً إجمالي ما قُدم في 4 سنوات

سجّلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد خلال العام الماضي 2020 نمواً تاريخياً متجاوزاً إجمالي ما قُدم خلال الأعوام الأربعة الماضية كاملةً بنحو 295,590 عقد بقيمة 140.7 مليار مقابل 282 ألف عقد بقيمة 146.8 مليار ريال في أعوام (2016 – 2017 – 2018 – 2019).

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" أن النمو في عدد العقود التمويلية خلال 2020 تجاوز 65% ونحو 78% في قيمة التمويل مقارنةً بالعام 2019، الذي سجل 179,194 عقداً بقيمة 79.1 مليار.

وأظهر تقرير "ساما" أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة خلال شهر ديسمبر واصلت نموها التاريخي ضمن التمويل السكني المقدم من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل عقاري بنحو 30,520 عقد بقيمة تجّاوزت 15.8 مليار ريال، بنمو 60% في التمويل و31% في عدد العقود مقارنة بشهر ديسمبر 2019، والذي كان 23,321 عقد بقيمة 9.9 مليارات.

وأظهرت نشرة "ساما" أن 97% من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد من خلال البنوك، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكلت عقود تمويل الفلل السكنية 81% من التمويل، و14% للشقق، و5% للأراضي السكنية، وبلغت نسبة عقود القروض السكنية المدعُومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في 2020 نحو 96% من العقود المُبرمة، وما نسبته 95% من التمويل خلال 2020.

يُذكر أن إحصائيات "ساما" أظهرت نمواً في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة إجمالية قاربت 29.5 مليار، وفي عام 2017 نحو 30,833 عقداً بقيمة زادت عن 21 ملياراً، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.1 مليار.

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