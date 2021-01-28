وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفيات القليوبية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مستشفيات القليوبية، اليوم الخميس، وفاة 5 حالات متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، داخل مستشفيات قها للحجر الصحي، ومستشفى التأمين الصحي ببنها.

وقال مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، إن المستشفى شهد اليوم وفاة 3 حالات مصابين بفيروس كورونا، موضحا أن المتوفين هم: "ناصر.س.ح.ع" 67 عامًا، من قرية كفر أبوذكري التابعة لمركز بنها ، و"إلهام.ا.م" من قرية نقباس التابعة لمركز بنها، و"رجب.ع.ع" 65 عاما، من قرية أنياي التابعة لمركز طوخ.

وأضاف المصدر، أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى، اليوم الخميس، بلغ 44 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة.

فيما كشف مصدر طبي بمستشفى بنها للتأمين الصحي، وفاة حالتين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، كانا محتجزين بالعناية المركزة، بعد أن أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية إصابتهما بالفيروس

وأشار المصدر، إلى أن الحالتين إحداهما لشخص يبلغ من العمر71 عامًا، مقيم بمدينة بنها، والحالة الثانية لسيدة تبلغ من العمر 74عامًا، مقيمة بمدينة بنها، وأن الحالتين إحداهما محتجزة من تاريخ 11 والأخرى من تاريخ 23 من الشهر الجاري حتى وفاتهم المنية.