كلب يعقر 5 أطفال في مركز الوقف شمالي قنا

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مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي:

أصيب 5 أطفال، اليوم الخميس، بعد أن هاجمهم كلب مسعور وعقرهم، بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مستشفى الوقف المركزي، يفيد بإصابة 5 أطفال عقرهم كلب مسعور، بعد أن هاجمهم في منطقة الدندراوية، وقرية الشيخ علي التابعة لمركز نجع حمادي.

أصيب: موسى رجب موسى، 11 عامًا، وحسن علي، 9 أعوام، وأحمد عبدالرحمن صابر، 9 أعوام، وإبراهيم محمود فهمي، 9 أعوام، ومصطفى عبدالحميد محمد، 9 أعوام، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والأمصال اللازمة

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.