كلب يعقر 5 أطفال في مركز الوقف شمالي قنا

مصراوي Masrawy
08:41 م الخميس 28 يناير 2021
قنا-عبدالرحمن القرشي:
أصيب 5 أطفال، اليوم الخميس، بعد أن هاجمهم كلب مسعور وعقرهم، بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مستشفى الوقف المركزي، يفيد بإصابة 5 أطفال عقرهم كلب مسعور، بعد أن هاجمهم في منطقة الدندراوية، وقرية الشيخ علي التابعة لمركز نجع حمادي.
أصيب: موسى رجب موسى، 11 عامًا، وحسن علي، 9 أعوام، وأحمد عبدالرحمن صابر، 9 أعوام، وإبراهيم محمود فهمي، 9 أعوام، ومصطفى عبدالحميد محمد، 9 أعوام، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والأمصال اللازمة
حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.