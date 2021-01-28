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تنطلق الأحد.. وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتوجهة للسودان

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تنطلق الأحد.. وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتوجهة للسودان تنطلق الأحد.. وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتوجهة للسودان

مصراوي Masrawy

08:35 م الخميس 28 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، أعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى دولة السودان من الأئمة والواعظات، والتي تستمر لمدة 12 يومًا في الفترة من الأحد الـ 31 من يناير، حتى الـ 11 من فبراير المقبل.

وأكد وزير الأوقاف، أن القافلة ستركز على الجوانب الإيمانية والأخلاقية والقيم الإنسانية والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية، وأهمية الولاء والانتماء لها، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وتضم القافلة كلا من:


1. الشيخ الدكتور أشرف فهمي محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام.

2. الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية.

3. الشيخ الدكتور عيد علي خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة

4. الشيخ الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.
5. الشيخ الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها)

6. الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.

7. الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، واعظة متميزة بالقاهرة

8. الواعظة دينا محمد حسن جدامي، واعظة متميزة بالقاهرة
9. الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، واعظة متميزة بالقاهرة

10. الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، واعظة متميزة بالقاهرة
11. الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافط.

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