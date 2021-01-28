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تقودهم سيدة.. السجن لـ4 متهمين بالاعتداء على نائب مصيف بلطيم بكفر الشيخ

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تقودهم سيدة.. السجن لـ4 متهمين بالاعتداء على نائب مصيف بلطيم بكفر الشيخ تقودهم سيدة.. السجن لـ4 متهمين بالاعتداء على نائب مصيف بلطيم بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

08:37 م الخميس 28 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، غيابيًا بمعاقبة 4 أشخاص، تقودهم سيدة بالسجن 3 سنوات، لأتهامهم باستعمال القوة، والعنف مع نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم، من خلال التعدي عليه أثناء تأدية عمله، والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، وذلك في أحداث القضية رقم 11698 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1624 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "هبة.ج.إ.ع"، 32 عامًا، ربة منزل، و"بلال.ج.إ.ع"، 22 عامًا، مبيض محارة، و"محمدج.إ.ع"، 28 عامًا، مبيض محارة، و"محمدم.م.أ"، 29 عامًا، حاصل على دبلوم ثانوي تجاري، ويقيمون بمركز المحلة الكبرى، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمعاقبتهم فيما هو منسوب إليهم.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأربعة، في يوم 4 سبتمبر 2020، في نطاق مركز البرلس، استعملوا القوة، والعنف مع موظف عام وهو المجني عليه ياسر ماهر عبدالعزيز أحمد، نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم، حال تنفيذه قرار رئيس مجلس الوزراء، بغلق الشواطئ بأن قاوموه بالقوة، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي، فأحدثوا به العديد من الإصابات.

كما وجه المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، المتهمة الأولى، بإهانتها موظف عام "نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم"، بالقول بأن سبته بألفاظ نابية، والثابتة في أوراق التحقيقات، وذلك أثناء تأدية مهام عمله، بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بإخلاء الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد.

وأوضحت أوراق القضية ثبوت تقرير مستشفى التكامل الصحي ببرج البرلس، أن المجني عليه نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم للازالات والإشغالات، وشئون البيئة، والحملة الصحية، إصابته بكدمه أسفل العين اليمنى، وخدوش بالوجه، وسحجات بالظهر، والبطن، وكدمه بالذراع الأيمن، تقرر عنها علاجًا أقل من 20 يومًا.

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