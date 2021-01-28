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الأمن يكشف ملابسات إسقاط سيدة على تصرفات شرطي ببورسعيد

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الأمن يكشف ملابسات إسقاط سيدة على تصرفات شرطي ببورسعيد الأمن يكشف ملابسات إسقاط سيدة على تصرفات شرطي ببورسعيد

مصراوي Masrawy

08:29 م الخميس 28 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات إسقاط سيدة على تصرفات شرطي ببورسعيد؛ بسبب تغريمها لعدم ارتداء الكمامة الوقائية .

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع على "فيسبوك" لسيدة تقوم بالإسقاط على تصرفات رجل شرطة والإدعاء باستيقافها دون وجه حق، حال استقلالها سيارة أجرة لتقنين الإجراءات قِبلها لعدم ارتدائها الكمامة الواقية ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس "كورونا".

وتبين بالفحص عدم صحة ادعاء السيدة، وأنها مقيمة بمحافظة بورسعيد "لها معلومات جنائية" وأثناء قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة بورفؤاد باستيقاف إحدى سيارات الأجرة التى كانت تستقلها السيدة المذكورة دون ارتداء الكمامة الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية قِبلها بتغريمها قيمة الغرامة المقررة، رفضت الدفع، وتركت بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.

وبالعرض على النيابة العامة تم استدعاء شاهد الواقعة "قائد السيارة الأجرة التى كانت تستقلها السيدة المذكورة" وبمواجهته بما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه قرر عدم صحته بالكامل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للإدلاء بأقوال كاذبة وجارى العرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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