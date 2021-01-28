صديق خائن ووكر مشبوه.. كيف سقط مدير شركة سياحة في فخ "فتاة لعوب" بأكتوبر؟

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مصراوي Masrawy



كتب - محمد شعبان:

صديق خائن وفتاة لعوب وشهوة دنيئة، تلخص هذه الكلمات تفاصيل الاعتداء على مدير شركة سياحة وتوثيقه بالحبال وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وسرقته بمدينة 6 أكتوبر.

مساء الثلاثاء الماضي تلقى اللواء محت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بتعرض شخص للسرقة والابتزاز على يد فتاة و4 آخرين اقتحموا شقته بدائرة قسم أول أكتوبر.

واستمع العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر لأقوال المدير الإقليمي لشركة سياحة مقرها بالشيخ زايد يبلغ من العمر 42 سنة، متزوج ومقيم بمدينة نصر. وأكد مقدم البلاغ أنه كان رفقة فتاة تعرف عليها حديثا وفوجئا بحضور 4 أشخاص اعتدوا عليه بالضرب ووثقوه بالحبال وأجبروه على توقيع 4 إيصالات أمانة واستولوا منه على مبلغ مالي وهاتفه.

وشكل العقيد فوزي عامر مفتش فرقة أكتوبر، فريق بحث ترأسه المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، توصلت جهوده إلى أن صديق مقدم البلاغ وفتاة خططا لسرقته مستغلين علمهما باحتفاظه بأموال في شقته الثانية التي يتخذها وكرا لممارسة الرذيلة مع الساقطات.

خطة شيطانية وضعتها الفتاة. استخدمت الفتاة معرفتها بساقطة طالبتها بشراء خط محمول واستدراج مدير الشركة.

سرعان ما سقط صاحب الـ42 سنة في فخ الفتاة اللعوب. قابلها للمرة الأولة أمام محطة وقود مجاورة لجامعة خاصة واصطحبها إلى شقته بحثا عن قضاء سهرة حمراء.

تحريات المقدم إسلام المهادوي ومعاونيه النقيبين محمد راغب ومصطفى عثمان توصلت إلى حيلة الفتاة لإنجاز المهمة المسندة إليها سلفا.

تظاهرت الفتاة بحديثها في الهاتف وعمدت إلى فتح باب الشقة مانحة الضوء الأخضر لباقي المتهمين بالدخول.

اعتدى المتهمون الأربعة بالضرب على الأربعيني. أحكموا السيطرة عليه ووثقوه بالحبال وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة "على بياض" فضلا عن سرقة 10 آلاف جنيه.

مساء أمس الأربعاء تمكنت مأموريات من ضبط المتهمين وإعادة المسروقات واعترفت الفتاة "أنا نفذت الدور اللي اطلب مني" وأيد الباقون ما جاء في التحريات.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.