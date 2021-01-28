أخبار عاجلة

كيف نقنع الناس بالالتزام والاستمرار في مواجهة كورونا؟.. استشارية وعالمة تجيب -
"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة -
"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا -
بحضور المحافظ.. إعدام 2700 شيشة على كورنيش الإسكندرية (صور) -
خطوط محمول مجانية لمستفيدي "تكافل وكرامة" بكفرالشيخ -
نقيب المحامين يشكل لجنة لحصر المخلفات بمبنى النقابة -
فلسطين وألمانيا تبحثان المسار السياسي والانتخابات الفلسطينية -
رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي -
"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

أسامة الأزهري يعلن إصدار 6 مؤلفات جديدة من وحي "جمهرة أعلام الأزهر الشريف"

Print
أسامة الأزهري يعلن إصدار 6 مؤلفات جديدة من وحي "جمهرة أعلام الأزهر الشريف" أسامة الأزهري يعلن إصدار 6 مؤلفات جديدة من وحي "جمهرة أعلام الأزهر الشريف"

مصراوي Masrawy

08:19 م الخميس 28 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إصدار 6 سلاسل مؤلفات جديدة من وحي موسوعة جمهرة أعلام الأزهر الشريف.

وقال الأزهري في بيان له، الخميس، لقد كان مما امتن الله تعالى به أن وفّق وأعان لإخراج: (جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين: الرابعَ عشر والخامسَ عشر الهجريين)، أو (جمهرة الأزهريين الكبرى).. فجاءت بفضل الله تعالى حاويةً لعجائب أخبار الأزهريين وتراجِمهم، وافيةً بالدَّيْن المعلَّق في رقابنا من الوفاء للأزهر ورجاله، وإحياءِ أخبارهم ومآثرهم، وإشاعةِ فضائلهم، تمهيدًا للكشف عن مناهجهم وعلومهم ومعارفهم وأحوالهم، في حمل مواريث النبوة، والسيرِ إلى الله جل جلاله.

وأضاف أن عددا من الباحثين نهض للكتابة حول هذه الجمهرة فنشأت سلسلة كتابات عرفت بـ(من وحي جمهرة أعلام الأزهر الشريف)، وقد كان صدر منها الإصدار الأول وهو (جمهرة الأزهريين الوسطى)، للدكتور أحمد نبوي الأزهري، والتي اختصر فيها المجلدات العشر في مجلد واحد من القطع الكبير.

وأعلن اليوم عن صدور الأعداد من الثاني حتى السادس ، من هذه السلسة، وهي كالتالي:

2- جمهرة الأزهريين الصغرى، للدكتور أحمد نبوي الأزهري، اختصر فيها (الجمهرة الوسطى) وفيها زيادة أكثر من (خمسين) ترجمة على (الوسطى) و(الكبرى).

3- جمهرة الأزهريين في شطورة، للكاتب والباحث الأستاذ حسين القاضي، ترجم فيها لأكثر من مئة أزهري من قرية العلم والعلماء (شَطّورة) التابعة لمحافظة سوهاج في .

4- جمهرة الأزهريين في المنيا، للباحث الأستاذ أحمد إبراهيم المنياوي، ترجم فيها لحوالي مئة وخمسين عالما وعَلَمًا أزهريا من محافظة المنيا.

5- قيمة الوطن في ضوء سير أعلام الأزهر الشريف، للدكتور إبراهيم شعبان المرشدي، وهي دراسة تأصيلية تاريخية من خلال سير الأعلام من الأزهريين المترجمين في الجمهرة وتفكيك لبعض مقولات جماعات التطرف والتكفير الخاصة بفكرة الوطن.

6- مشاهد الجلال، للباحث أحمد إبراهيم المنياوي، استوعب فيه المواقف الخالدة لعلماء الأزهر الشريف من (الجمهرة الكبرى) وزاد عددًا من المواقف الأخرى.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أنه لا تزال الأعمال مستمرةً حول هذا الكتاب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية