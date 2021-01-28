انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.5 % خلال العام الماضي

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ):

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي بنسبة 5ر3% من إجمالي الناتج المحلي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي بعد نموه بمعدل 2ر2% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال 2019.

وكشفت هذه البيانات عن أن عام 2020 كان الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية تراجع الدخل الشخصي القابل للإنفاق للمستهلكين في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي بمقدار 5ر372 مليار دولار أي بنسبة 1ر8% سنويا.

في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الأمريكي نموا سنويا بمعدل 4% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

يذكر أن البيانات الصادرة اليوم أولية وغير مكتملة ويمكن أن تتغير في وقت لاحق مع صدور بيانات أكثر شمولا للاقتصاد الأمريكي.