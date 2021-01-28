أخبار عاجلة

كيف نقنع الناس بالالتزام والاستمرار في مواجهة كورونا؟.. استشارية وعالمة تجيب -
"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة -
"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا -
بحضور المحافظ.. إعدام 2700 شيشة على كورنيش الإسكندرية (صور) -
خطوط محمول مجانية لمستفيدي "تكافل وكرامة" بكفرالشيخ -
نقيب المحامين يشكل لجنة لحصر المخلفات بمبنى النقابة -
فلسطين وألمانيا تبحثان المسار السياسي والانتخابات الفلسطينية -
رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي -
"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يلمح إلى إمكانية إيقاف تصدير اللقاحات التي يقول إنها خاصة بمواطنيه

Print
الاتحاد الأوروبي يلمح إلى إمكانية إيقاف تصدير اللقاحات التي يقول إنها خاصة بمواطنيه الاتحاد الأوروبي يلمح إلى إمكانية إيقاف تصدير اللقاحات التي يقول إنها خاصة بمواطنيه

مصراوي Masrawy

07:37 م الخميس 28 يناير 2021

بروكسل - (د ب أ):

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أداة جديدة يمكن أن توقف تصدير اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19" التي وُعد بتسليمها بموجب تعاقدات للاتحاد الأوروبي ، في الوقت الذي يشتعل فيه الخلاف مع المنتجين حول عمليات التسليم الضعيفة.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت خططا لسجل الشفافية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، بيد أنه وفقا لما ذكره مسئولو الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس ، يمكن استخدامه أيضا لوقف صادرات اللقاحات المنتجة في دول الاتحاد الأوروبي .

وقال أحد المسؤولين إنه إذا كانت السلطات ترى في "حالة نادرة" أن اللقاحات التي تعود إلى الاتحاد الأوروبي وفقا لتعاقداتها مع المنتجين تتجه نحو التصدير فإن ذلك "سيسمح لنا بالتفكير والتدخل".

وقال المسؤول إنه سيتم بعد ذلك إعادة توزيع الصادرات المحظورة داخل الاتحاد الأوروبي.

وتصر المفوضية الأوروبية على أن مثل هذه الأداة ليست لحظر التصدير ولكنها ستسمح بتوضيح ما إذا كانت شركات الأدوية التي تلقى بعضها ملايين اليوروهات من استثمارات الاتحاد الأوروبي لزيادة الانتاج داخل التكتل - تفي بتعاقداتها.

وأكدت المفوضية أن الصادرات الإنسانية ستكون معفاة من ذلك .

ومن المتوقع أن يتم تقديم توصية رسمية لهذه الأداة يوم غد الجمعة ، ويتعين أن تقبلها الدول الأعضاء الـ 27 ليتم تنفيذها .

وتتعرض شركة استرازينيكا البريطانية السويدية حاليا إلى مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلنت أنها سوف توفر بشكل مبدئي جرعات أقل بكثير مما وعدت به.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية