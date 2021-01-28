أخبار عاجلة

"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
غلق 3 اتجاهات للدائري مع الأوتوستراد شهرين.. والمرور تنفذ تحويلات مرورية -
اختبارات لمزيج لقاح "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" الأسبوع المقبل -
وكيل البرلمان لوزيرة الصناعة: نحتاج للاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة -
الشيخ مجدي بدران وكيلا لأوقاف الشرقية -
الإفتاء توضح حدود ومواصفات زي المرأة -
وزيرة الصناعة تستعرض محاور قانون تنمية المشروعات -
نيفين جامع: حريصون على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة -
نيفين جامع: خطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع الدول الأفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ظاهرة لم يسبق رصدها.. 5 كواكب تؤدي رقصة كونية

Print
ظاهرة لم يسبق رصدها.. 5 كواكب تؤدي رقصة كونية ظاهرة لم يسبق رصدها.. 5 كواكب تؤدي رقصة كونية
تبعد عن الأرض نحو 200 سنة ضوئية

ظاهرة لم يسبق رصدها.. 5 كواكب تؤدي رقصة كونية

كشف التلسكوب الفضائي الأوروبي "كيوبس"، أن خمسةً من الكواكب الخارجية البعيدة من المجموعة الشمسية تتحرك بطريقة منتظمة ومتناسقة، كما لو أنها تؤدي رقصة، وهي ظاهرة لم يسبق أن رُصدت لدى النجوم، التي يدعو تنوعها إلى مراجعة النظريات المتعلقة بتكوينها.

ورصد "كيوبس" هذه الكواكب، التي سميت خارجية نظراً إلى وجودها خارج المنظومة الشمسية، تدور على المستوى نفسه حول نجمها "تي أو آي-178" بانتظام وقتي شديد الدقة، على بعد نحو 200 سنة ضوئية من الأرض، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).

وتتبع هذه الكواكب حركة "سلسلة الرنين" التي اكتشفها عالم الفلك لابلاس في نهاية القرن الثامن عشر مع ثلاثة من أقمار المشتري، وتبيّن "للابلاس" أن الوقت الذي تستلزمه دورة واحدة لكوكب غانيميد، وهو الأبعد، ينفّذ فيه الكوكب الأقرب يوروبا دورتين، في حين أن كوكب آيو، الأكثر قرباً من المشتري، ينفذ أربعاً.

وتنطبق الحركة الميكانيكية نفسها على "تي أو آي-178"؛ فدورة الكوكب الأول من السلسلة حول النجم تستغرق نحو ثلاثة أيام، في حين أن الكواكب التالية، وكلّ منها أبعد من سابقتها، تحتاج تباعاً إلى ستة أيام ثم عشرة فخمسة عشر، وأخيراً عشرين، ويتناسق اصطفاف بعضها بانتظام، ويعبّر فيلمًا تحريكيًّا عن الظاهرة ترافق فيه الموسيقى حركة هذه الكواكب. وثمة كوكب خارجي سادس وهو الأقرب إلى النجم، يدور بسرعة كبيرة جدًّا غير متناسقة مع الكواكب التالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كيف نقنع الناس بالالتزام والاستمرار في مواجهة كورونا؟.. استشارية وعالمة تجيب

كيف نقنع الناس بالالتزام والاستمرار في مواجهة كورونا؟.. استشارية وعالمة تجيب

"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة

"تسمية الحالات المناخية" تُطلق اسم "عطاء" على الحالة المطرية المقبلة

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران

"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران

شبكة عيون الإخبارية