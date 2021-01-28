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القوات البحرية تختتم تمرينا مختلطا مع الولايات المتحدة وبريطانيا

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القوات البحرية السعودية تختتم تمرينا مختلطا مع الولايات المتحدة وبريطانيا القوات البحرية تختتم تمرينا مختلطا مع الولايات المتحدة وبريطانيا

مصراوي Masrawy

07:47 م الخميس 28 يناير 2021

الرياض - (د ب أ):

اختتمت اليوم الخميس مناورات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري21" الذي نفذته القوات البحرية بمشاركة البحرية الأمريكية وصائدة الألغام البريطانية في منطقة عمليات الأسطول الشرقي بمياه الخليج العربي.

وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عوض العنزي في تصريح له اليوم الخميس أن التمرين تضمن الكثير من المحاضرات من الجانبين، وتم في التمرين تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية بين السفن المشاركة وتطبيق فرضيات تتعلق بعمليات حق زيارة وتفتيش السفن وتدريبات للتعامل مع الألغام الطافية، وعمليات الاستطلاع والتدريب والدفاع عن الموانئ والتعاون مع الزوارق المسيرة والطائرات المسيرة وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية على الأهداف المعادية سواء الجوية أو السطحية.

وأشاد العميد العنزي بالمشاركين في التمرين لما أظهروا من احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالكثير من النتائج الإيجابية التي تعكس أهمية التأهيل والتدريب المستمر للقوات المشاركة.

يُذكر أن التمرين البحري المختلط "المدافع البحري21" شارك فيه الكثير من القطع البحرية كالسفن، والزوارق والمشاة ووحدات الأمن البحرية الخاصة وطيران القوات البحرية للتدريب على عِدة سيناريوات بحرية داخل البحر ويأتي ضمن التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها القوات المسلحة السعودية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.

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