أخبار عاجلة

"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
غلق 3 اتجاهات للدائري مع الأوتوستراد شهرين.. والمرور تنفذ تحويلات مرورية -
اختبارات لمزيج لقاح "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" الأسبوع المقبل -
وكيل البرلمان لوزيرة الصناعة: نحتاج للاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة -
الشيخ مجدي بدران وكيلا لأوقاف الشرقية -
الإفتاء توضح حدود ومواصفات زي المرأة -
وزيرة الصناعة تستعرض محاور قانون تنمية المشروعات -
نيفين جامع: حريصون على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة -
نيفين جامع: خطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع الدول الأفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على رجل بعد إرسال طرد مشبوه إلى مصنع أسترازينيكا في ويلز

Print
القبض على رجل بعد إرسال طرد مشبوه إلى مصنع أسترازينيكا في ويلز القبض على رجل بعد إرسال طرد مشبوه إلى مصنع أسترازينيكا في ويلز

مصراوي Masrawy

07:45 م الخميس 28 يناير 2021

لندن - (د ب أ):
ألقت شرطة كينت ببريطانيا القبض على رجل على خلفية إرسال طرد مشبوه إلى مصنع بويلز يتم فيه انتاج وتخزين لقاح أسترازينينكا المضاد لفيروس كورونا.
وأشارت شرطة كينت اليوم الخميس إلى إلقاء القبض على رجل 53 عاما من تشاتام بكينت، الواقعة على مسافة 45 كيلومترا جنوب شرق لندن، للاشتباه في إرساله الطرد الذي لم يتم الكشف عن محتوياته بعد.
وتواصل الشرطة استجواب الرجل المحتجز لديها.
وأضافت قوة الشرطة أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن هناك تهديد قائم.
وتسبب إرسال الطرد إلى "ووكهارت يو كيه"، وهو شريك تصنيع أسترازينيكا، فى إغلاق مخزن في ريكسهام صباح أمس الأربعاء جزئيا.
وقام خبراء المفرقعات بفحص الطرد بينما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى المنطقة.
وسمحت السلطات للعاملين في "ووكهارت يو كيه" بالعودة بعد ساعات لاحقة، وقال متحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الواقعة لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على جدول انتاج لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

شبكة عيون الإخبارية