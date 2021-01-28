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بايدن يتجه لتوقيع أوامر تنفيذية لتوسيع الحصول على الرعاية الصحية

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بايدن يتجه لتوقيع أوامر تنفيذية لتوسيع الحصول على الرعاية الصحية بايدن يتجه لتوقيع أوامر تنفيذية لتوسيع الحصول على الرعاية الصحية

مصراوي Masrawy

07:44 م الخميس 28 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يوقع اليوم الخميس على أمرين تنفيذيين يرميان إلى توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية.

وتعتزم إدارة بايدن فتح فترة التحاق خاصة لتسهيل التسجيل للحصول على الرعاية الصحية بتكاليف ميسورة وفقا لقانون الرعاية الصحية الذي يرجع لفترة حكم أوباما الذي كان يرمي إلى إمداد الملايين من الأشخاص غير المؤمن عليهم بتغطية الرعاية الصحية.

وقال البيت الأبيض في بيان: "بالنسبة للرئيس بايدن هذا أمر شخصي. أنه يعتقد أن كل أمريكي له الحق في الاطمئنان إلى حصوله على رعاية صحية ميسورة التكلفة وجيدة".

وسوف يصدر بايدن مذكرة رئاسية لتوسيع نطاق حصول النساء على الرعاية الصحة الإنجابية. ومن بين الخطوات إنهاء ما يعرف بـ"سياسة مكسيكو سيتي"، التي تمنع المنظمات غير الربحية الدولية التي تعرض استشارات خاصة بالإجهاض أو الإحالات من الحصول على أي تمويل من الولايات المتحدة .

ولطالما قالت جماعات حقوق المرأة أن هذه السياسة تؤثر سلبا على النساء وتؤدي إلى زيادة في عمليات الإجهاض الخطيرة وغيرالقانونية.

وهاجم الرئيس السابق دونالد وإدارته مرار قانون الرعاية ميسورة التكلفة المعروف أيضا باسم "أوباما كير" ونفذ سياسيات ترمي إلى إحباط تنفيذها.

وأعادت إدارة ترامب أيضا سياسة"مكسيكو سيتى" التي جرى سنها لأول مرة إبان إدارة ريجان في ثمانينات القرن الماضي.

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