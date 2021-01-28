أخبار عاجلة

"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران -
﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً" -
غلق 3 اتجاهات للدائري مع الأوتوستراد شهرين.. والمرور تنفذ تحويلات مرورية -
اختبارات لمزيج لقاح "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" الأسبوع المقبل -
وكيل البرلمان لوزيرة الصناعة: نحتاج للاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة -
الشيخ مجدي بدران وكيلا لأوقاف الشرقية -
الإفتاء توضح حدود ومواصفات زي المرأة -
وزيرة الصناعة تستعرض محاور قانون تنمية المشروعات -
نيفين جامع: حريصون على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة -
نيفين جامع: خطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع الدول الأفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فرنسا تتحرك صوب فرض قيود أكثر صرامة مع انتشار أنواع متحورة من كورونا

Print
فرنسا تتحرك صوب فرض قيود أكثر صرامة مع انتشار أنواع متحورة من كورونا فرنسا تتحرك صوب فرض قيود أكثر صرامة مع انتشار أنواع متحورة من كورونا

مصراوي Masrawy

07:42 م الخميس 28 يناير 2021

باريس - (د ب ا):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أنواعا متحورة أكثر خطورة من أصبحت شائعة بشكل متزايد في فرنسا ، مما يشكل ضغطا على منظومة المستشفيات ويرفع احتمال قيام قريباً بفرض قيود أكثر صرامة.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران، خلال حديثه الاسبوعي لعرض أخر المستجدات بشان كورونا ، اليوم الخميس ، إن الهيئات الصحية تكتشف اكثر من 2000 حالة يوميا لأشكال جديدة من الفيروس بزيادة عن عدة مئات في بداية شهر يناير.

ويحاول الرئيس إيمانويل ماكرون اعطاء فرصة لحظر تجول على المستوى الوطني ، يبدأ من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا ، لكي يحد من انتشار الفيروس، لكنه يتعرض لضغوط متزايدة لفرض إغلاق آخر ، وهو الإغلاق الثالث منذ بدء الأزمة قبل حوالي عام.

وأضاف فيران: "التوتر في المستشفيات حقيقي" ،متابعا "حظر التجول لا يسمح لنا بشكل كافٍ بوقف تطور النوع المتحور، وإذا اتبعنا منحنى تطور هذه الأنواع المتحورة، يمكننا إدخال السيناريو الإنجليزي أو البرتغالي أو الإسباني، وقد رأيت الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها ذلك".

وبصرف النظر عن الإغلاق الكامل، يمكن للسلطات فرض تدابير بما في ذلك تمديد العطلات المدرسية القادمة، أو الحد من السفر الداخلي أو تنفيذ إغلاق في عطلات نهاية الأسبوع، حسبما قال مسؤول فرنسي ،لم يتم الكشف عن هويته.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الصناعة: الحكومة أدارت ملف "تداعيات كورونا" باحترافية كبيرة

وزيرة الصناعة: الحكومة أدارت ملف "تداعيات كورونا" باحترافية كبيرة

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

شبكة عيون الإخبارية