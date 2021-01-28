وفاة الدكتور عبد الرازق حسن رئيس جامعة أسيوط الأسبق

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أسيوط ـ محمود عجمي:

توفي الدكتور عبد الرازق حسن الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة العامة وعميد كلية الطب الأسبق والرئيس السابق لجامعة أسيوط، اليوم الخميس.

ونعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وفاة الدكتور عبد الرازق حسن الراحل، واصفًا إياه بأحد القامات العلمية والإنسانية المرموقة، وأحد مؤسسي كلية الطب وبناء وتطوير الجامعة وشخصياتها البارزة، ممن خدموا الجامعة خلال فترة رئاسته لها والتى امتدت فى الفترة من أغسطس 1980 وحتى يوليو 1991 بكل إخلاص وتفاني، إذ يعد سابع رئيس جامعة أسيوط منذ تاريخ إنشائها.