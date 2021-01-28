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حدث في 8 ساعات| تنفي رفع الدعم عن 14 مليون مواطن.. وبيان جديد للتعليم بشأن موعد امتحانات نصف

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مصراوي Masrawy

06:15 م الخميس 28 يناير 2021

حدث في 8 ساعات| الحكومة تنفي رفع الدعم عن 14 مليون مواطن.. وبيان جديد للتعليم بشأن موعد امتحانات نصف

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب_أحمد مسعد:

شهدت ، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، نفي مجلس الوزراء الأخبار التي ترددت حول فرض 50 ألف جنيه غرامة على التصوير داخل النوادي العامة ووصول دفعة عربات روسية جديدة، ونفي الأنباء التي تم تداولها بشأن حذف 14 مليون مواطن من بطاقات ، والأرصاد تحذر من التقلبات الجوية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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