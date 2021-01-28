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أمين الرياض: العاصمة تسير نحو مستقبل زاهر بقيادة ولي العهد

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أمين الرياض: العاصمة تسير نحو مستقبل زاهر بقيادة ولي العهد أمين الرياض: العاصمة تسير نحو مستقبل زاهر بقيادة ولي العهد
قال: نسعى لأن تكون إحدى أهم ١٠ مدن اقتصادية في العالم

أمين الرياض: العاصمة تسير نحو مستقبل زاهر بقيادة ولي العهد

أكّد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أن مدينة الرياض تسير نحو مستقبل زاهر بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتحقيق نهضة عمرانية شاملة.

وقال الأمير "فيصل عيّاف" عبر حسابه في تويتر: "‏إكمالاً لمسيرة البناء التي بدأها خادم الحرمين الشريفين، تسير مدينة ‎الرياض نحو مستقبل زاهر بقيادة سمو ‎ولي العهد لتحقيق نهضة عمرانية غير مسبوقة".

وأضاف: "في الرياض مؤهلات عديدة تهيئها لتحقيق المستهدفات الطموحة جدًّا، ونسعى لأن تكون إحدى أهم ١٠ مدن اقتصادية في العالم".

وتابع: "مثلما كانت رؤية ٢٠٣٠ المحرك الأساسي لنهضة وطنية شاملة، ستكون الاستراتيجية التي أعلن عنها سيدي ‎ولي العهد في مستقبل الاستثمار خارطة الطريق على المستوى المحلي، ستحدد ملامح المستقبل وتوحد الجهود داخل مدينة الرياض لتحقيق نمو وتنمية توفر فرصًا وظيفية وتخلق ًا حيويًّا ومجتمعًا مستدامًا".

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد تحدث اليوم مؤكداً أن المملكة العربية ستعلن عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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