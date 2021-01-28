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مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و"تداول" توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات

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مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و"تداول" توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و"تداول" توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات
تنص على التعاون في نشر الأبحاث وتنظيم الفعاليات وإشراك الأطراف المعنية

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و

وقّعت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وشركة السوق المالية "تداول" مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.
وتنص المذكرة على التعاون في نشر الأبحاث وتنظيم الفعاليات وإشراك الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في جهود تطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة.
ووقّع مذكرة التفاهم من جانب مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الرئيس التنفيذي ريتشارد أتياس، ومن جانب "تداول" المدير التنفيذي المهندس خالد الحصان، وذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة من المبادرة في العاصمة الرياض، وهي منصة دولية تجمع نخبة من الخبراء وقادة الدول والمستثمرين ورواد المشاريع وألمع العقول المبتكرة.
وقال الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: "نحن سعداء بأن نكون طرفاً في مذكرة التفاهم مع "تداول"، وسنتعاون في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتأتي المذكرة تأكيداً على التزام المؤسسة تجاه هذا المجال المهم والعمل على التوعية به وتحسين مستوى تنفيذه في المنطقة في ظل تعاون مع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة لأجل تحقيق أهداف الاستدامة".
من جانبه أوضح المهندس الحصان أن المذكرة تأتي في لحظة فارقة، مبينًا أن جائحة كورونا أبرزت مدى الترابط الشديد بين أسواقنا واقتصادنا وحياتنا عامةً، مما دفع قيادات وحكومات العالم إلى وضع النمو المستدام والشامل على رأس قائمة أجندة أعمالها.
وقال: "تدرك "تداول" أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تعزيز عمل السوق المالية السعودية، ومن دواعي سرورنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ومنصتها القوية لترسيخ سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة عبر أرجاء المنطقة وما تجاوزها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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