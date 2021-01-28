إطلالات اليوم: ريا أبي راشد ناعمة.. ودرة بإطلالة جذابة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام".

- رايا أبي راشد

ارتدت الإعلامية رايا أبي راشد فستانا قصيرا باللون الأحمر الغامق مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

- روبي

كما ارتدت الفنانة روبي بلوفر باللون الرصاصي مع بنطلون جينز غامق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها مرفوعا لأعلي.

- ريهام أمين

وظهرت الفنانة ريهام أمين ببلوفر باللون الأسود مع بنطلون جينز غامق، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرك منسدلا، كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون البينك الغامق.

- مي عمر

أما الفنانة مي عمر تألقت بـ بالطو من قماش الكاروهات مزود بأكمام مع بنطلون جينز غامق، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت خصلات شعرها منسدلا.

- رضوي الشربيني

كما ارتدت الإعلامية رضوى الشربيني بدلة باللون الأزرق من خامة المخمل، وأسفلها تيشرت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا, ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي من باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

- هنا الزاهد

تألقت الفنانة هنا الزاهد، إذ ارتدت توب باللون الأسود مع جاكيت قصير وهوت شورت بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- درة

طلت الفنانة درة، حيث ارتدت فستانا مزيجا من اللون الأخضر والبنفسجي، بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أت تترك شعرها منسدلا.