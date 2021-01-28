"الزعاق": برد المربعانية في باطن الأرض والشبط في وجه السماء

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"بذرة الست" بعد أسبوع وفيها تُزرع جميع المحاصيل شتوية وصيفية

قال المتخصص في الفلك الدكتور خالد الزعاق: إنه خلال هذه الأيام يشهد باطن الأرض دفئًا بعد انتهاء المربعانية وتمكّن الشبط، فبرد المربعانية في باطن الأرض وبرد الشبط في وجه السماء.



وقال: دفء باطن الأرض له علامات، منها ظهور جميع أنواع الكمأة بعد أن كانت محتبسة في باطن الأرض طوال فترة الشتاء، وكذلك جريان الماء بعود الأشجار، وبداية ظهور ورق الأشجار خاصة الحمضيات، وخروج الحشرات مثل النمل.

وأردف: بعد أسبوع سيحين موعد بذرة الست، وهي الأيام الوحيدة في السنة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الشتوية والصيفية.

وتابع"الزعاق": غالباً ما تكون ذات جودة عالية، وعلامتها دفء باطن الأرض. حالة الطقس الأرصاد