وزيرة الصحة تصل لبنان لتقديم مساعدات ومستلزمات طبية ضرورية

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى لبنان بصحبة 3 طائرات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية الضرورية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرص مصر على دعم ومساندة الشعب اللبناني الشقيق والوقوف إلى جواره.

وتحمل الطائرات الثلاث، التي وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، أدوات ومستلزمات ومنتجات طبية وكميات من الحليب المخصص للأطفال؛ فضلا عن أجهزة ومعدات طبية مقدمة من جامعة الدول العربية.

وتشمل زيارة وزيرة الصحة عقد لقاء مع نظيرها اللبناني الدكتور حمد حسن، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، على أن تتوجه بعد ذلك إلى المركز الطبي الاستشفائي المصري (المستشفى المصري في بيروت) لتفقد سير العمل به والاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها للمترددين عليه من كافة أنحاء لبنان.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجّه بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات كارثة انفجار ميناء بيروت البحري، الذي وقع في شهر أغسطس من العام الماضي، وذلك عبر إقامة جسر جوي بصورة عاجلة شمل 16 طائرة نقلت كميات ضخمة من الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين للمساهمة في علاج مصابي الانفجار، إلى جانب إقامة جسر بحري لنقل مواد البناء وإعادة الإعمار.​