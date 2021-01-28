الأزرق الليلي يتربع على عرش ألوان طلاء الأظافر

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مصراوي Masrawy

د ب أ-

يتربع الأزرق الليلي على عرش ألوان طلاء الأظافر في 2021؛ حيث تألقت به النجمات وعارضات الأزياء العالميات مؤخرا مثل جينيفر لوبيز وكايلي جينر وهايلي بيبر.

وأوضحت مجلة "Instyle" أن الأزرق الليلي يمتاز بطابع أنيق وفخم، كما أنه يتناسب مع كل أنواع البشرة وكل أشكال الأظافر سواء كانت طويلة أو قصيرة أو مستديرة أو بيضاوية أو ذات حواف.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن طلاء الأظافر بالأزرق الليلي يبدو رائعا مع كل ألوان الملابس؛ حيث إنه يتناغم مع الألوان المطفأة والألوان الفاتحة وكذلك درجات النيون الصارخة.

وبالإضافة إلى ذلك، يبدو طلاء الأظافر بالأزرق الليلي في غاية الروعة والأبهة مع الحُلي الذهبية والفضية.