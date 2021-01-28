فرنسا تعلق رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية بسبب فحوصات كورونا

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مصراوي Masrawy

باريس - (د ب ا)

أعلن وزير النقل الفرنسي جان بابتيست جباري، في تغريدة تعليق رحلات الخطوة الجوية الإثيوبية إلى بلاده بسبب أوجه القصور في اختبار الكشف عن مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن جباري قوله، إن فرنسا تشترط أن تكون نتيجة الاختبارات التي يخضع لها جميع الركاب القادمين جوًا إلى البلاد سلبية.

وتابع أن الأمر متروك لشركات الطيران للتأكد من أن ذلك يتم عند المغادرة.

وذكر الوزير الفرنسي، أنه تبين مخالفة الخطوط الجوية الإثيوبية لهذه القاعدة.