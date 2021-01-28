٩ فبراير.. أولى جلسات محاكمة ربة منزل متهمة بقطع العضو الذكري لزوجها

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

حددت محكمة جنايات الإسكندرية، 9 فبراير المُقبِل، لنظر أولى جلسات محاكمة ربة منزل، لاتهامها بقطع العضو الذكري لزوجها أثناء نومه، انتقاما منه لتعدد علاقاته النسائية.

تعود وقائع القضية رقم 2476 لسنة 2020 جنايات كرموز، عندما تلقى قسم شرطة كرموز إخطارا من أحد المستشفيات يفيد وصول المدعو"ن.ع.ت"، عامل، يعاني من نزيف حاد، متأثرًا بقطع عضوه الذكري.

وبسؤال المجني عليه، اتهم زوجته المدعوة "س.ح.ع"، 23 عامًا، ربة منزل، بقطع عضوه الذكري أثناء نومه داخل الشقة سكنهما بمنطقة كرموز.

فيما اعترفت الزوجة بارتكابها الواقعة، لاكتشافها وجود محادثات على هاتفه المحمول، تثبت خيانته لها خلال الفترة الأخيرة، وتعدد علاقاته النسائية.

وأضافت الزوجة أنها خدرت زوجها وعقب تأكدها من فقدانه الوعي، ووجدت محادثات مكتوبة مع إحدى السيدات، فأحضرت سلاحًا أبيض "سكين المطبخ" وقطعت عضوه الذكري.

وأشارت المتهمة في التحقيقات إلى أنها وضعت العضو الذكري بعد قطعه في كيس بلاستيكي، وألقت به في صندوق القمامة، انتقاما منه.

بينما كشف التقرير الطبي المبدئي للمجني عليه عن وجود نزيف حاد جراء قطع بالعضو الذكري تسبب في تهتك الأوردة والشرايين، مما تطلب إجراء عملية جراحية لإعادة توصيل الأوردة، وإيقاف النزيف، وإعادة فتح مجرى البول.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت نيابة كرموز حبس المتهمة على ذمة التحقيقات قبل أن يجري إحالتها للمحاكمة.