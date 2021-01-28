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وكالة أمريكية: وزارة الصحة والخدمات البشرية اختلست ملايين الدولارات من الكونغرس

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وكالة أمريكية: وزارة الصحة والخدمات البشرية اختلست ملايين الدولارات من الكونغرس وكالة أمريكية: وزارة الصحة والخدمات البشرية اختلست ملايين الدولارات من الكونغرس
قالت إن مسؤولين أساؤوا استخدام الأموال المخصصة لأبحاث اللقاحات منذ 2010

وكالة أمريكية: وزارة الصحة والخدمات البشرية اختلست ملايين الدولارات من الكونغرس

كشف مكتب المستشار الخاص في الولايات المتحدة OSC أن وزارة الصحة والخدمات البشرية (HHS)، اختلست ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لأبحاث اللقاحات لدفع نفقات غير ذات صلة منذ عام 2010، وفق اليوم.

وفي التفاصيل، كشف مكتب المستشار الخاص في الولايات المتحدة OSC أن المسؤولين الفيدراليين أساؤوا استخدام الأموال المخصصة لأبحاث اللقاحات لدفع نفقات غير ذات صلة منذ عام 2010 على الأقل.

وفي رسائل وجهها المكتب إلى الرئيس جو بايدن والكونغرس، قال إن التحقيقات أثبتت صحة هذه المزاعم ووجد أنه منذ السنة المالية 2010 على الأقل، أساء مكتب مساعد السكرتير للاستعداد والاستجابة (ASPR) استخدام الأموال المخصصة لهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم (BARDA) وفشل في الإبلاغ بدقة عن سوء إدارة الأموال إلى الكونغرس.

ولم يذكر التقرير القيمة الإجمالية للأموال المختلسة، إلا أنه احتوى على أدلة على أنه حتى السنة المالية 2019، تم اختلاس ما يقرب من 25 مليون دولار من برامج البحث والتطوير المتقدمة (ARD) في BARDA وتم تقديمها بشكل غير صحيح إلى ASPR.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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