بلينكن: واشنطن لن تعود إلى الاتفاق النووي إلا إذا احترمت إيران التزاماتها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

‏‏

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، ‏إن إيران حاليًا لا تمتثل للاتفاق النووي وعودتها إليه من جديد ستتطلب وقتًا، متابعًا: "سنبحث مع حلفائنا اتفاقا أطول مدة مع إيران".

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن ‏وزير أن واشنطن لن تعود إلى لاتفاق النووي إلا إذا احترمت إيران التزاماتها، موضحًا أن حال عودة طهران للاتفاق، ستشكل واشنطن فريقًا من الخبراء لبحث عودتها.

وكان مسؤول أمريكي، أعلن أول أمس الاثنين، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن إدارة بايدن ستطلق مبادرة عبر وسطاء أوروبيين لفتح حوار مباشر مع طهران.

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنه سيكون هناك مقاربة جديدة تسعى إلى التأكيد على استراتيجية الردع الأمريكية في المنطقة وإيجاد حلّ للنزاع مع طهران.

ولفت إلى أن هذه الخطوات ستترافق مع اتصالات بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وتحديدًا مع دول خليجية وإسرائيل.

يُذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلنت الانسحاب من هذا الاتّفاق في 8 مايو 2018، كما أعلن ترامب بعد ذلك إعادة فرض العقوبات الأمريكيّة المتعلّقة بالنشاط النووي ضد طهران.