أخبار عاجلة

بدء أطول رحلة طيران لشركة لوفتهانزا لنقل طاقم أنتاركتيكا -
محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي.. اليوم -
مجموعة أرماني الجديدة من وحي فيلم أميركي شهير -
​​برلماني: ما يحدث داخل وزارة النقل إنجاز بمعنى الكلمة -
اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" -
موريتانيا تنهي عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات -
الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأمريكي: من الروتيني مراجعة صفقات سلاح أبرمتها الإدارة السابقة

Print
وزير الخارجية الأمريكي: من الروتيني مراجعة صفقات سلاح أبرمتها الإدارة السابقة وزير الخارجية الأمريكي: من الروتيني مراجعة صفقات سلاح أبرمتها الإدارة السابقة

مصراوي Masrawy

11:40 م الأربعاء 27 يناير 2021

وكالات

‏‏قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم حاليًا بمراجعة عددًا من القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة، بينها صفقات سلاح.

وتابع بلينكن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن من الروتيني مراجعة صفقات سلاح أبرمتها الإدارة السابقة، مؤكدًا أن إدارة بايدن تدعم اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الجوار.

جمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، العديد من صفقات مبيعات الأسلحة لعدد من الدول بشكل "مؤقت" حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت "بلومبرج" مساء الأربعاء، أن من بين الصفقات التي جمدتها إدارة بايدن، صفقة لبيع الطائرات المقاتلة الأمريكية "إف-35" للإمارات، كانت إدارة الرئيس السابق دونالد صدقت عليها، وتشمل أسلحة أخرى بجانب الطائرات وتقدر قيمة الصفقة بنحو 23 مليار دولار.

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن الإدارة الجديدة تراجع المبيعات لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستتم بالفعل، ووصفت الخارجية الإيقاف بأنه "مؤقت وإجراء إداري روتيني" تتخذه معظم الإدارات الجديدة مع مبيعات الأسلحة على نطاق واسع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية