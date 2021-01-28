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وسائل إعلام تونسية: ‏الطرد المشبوه الذي أرسل للرئاسة لا يحتوي مادة سامة

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وسائل إعلام تونسية: ‏الطرد المشبوه الذي أرسل للرئاسة لا يحتوي مادة سامة وسائل إعلام تونسية: ‏الطرد المشبوه الذي أرسل للرئاسة لا يحتوي مادة سامة

مصراوي Masrawy

11:37 م الأربعاء 27 يناير 2021

وكالات

‏ذكرت وسائل إعلام تونسية، مساء الأربعاء أن الطرد المشبوه الذي أرسل إلى قصر قرطاج الرئاسي لا يحتوي مادة سامة.

ونقلت صحيفة "الشروق" التونسية، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله، إن الطرد لا يحتوي على أيّ مادة سامة.

وقالت "الشروق" إن وحدات الشرطة الفنية والعلمية أجرت بالاختبارات البيلوجية اللازمة ليتضح خلو الطرد المشبوه الذي ورد على رئاسة الجمهورية من اي مواد سامة.

وكان مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، أكد الأربعاء، وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي بقرطاج، موضحًا أن الظرف كان خاليًا من أي وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتلق هذا الطرد، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة.

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