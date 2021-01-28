المتهمون بقتل "سائق القناطر": وضعنا له سُمًا في الطعام ودفناه في صحراء الفيوم

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أدلى المتهمون باستدارج سائق تاكسي من مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، إلى محافظة الفيوم، وقتله للاستيلاء على التاكسي الخاص به، باعترافات أمام جهات التحقيق.

وأكد المتهمون أنهم خططوا لسرقة التاكسي من خلال معرفة أحدهم لسائقه "عبد الله.م.ع" 60 عامًا، واتفق معه على أن يقله من القناطر الخيرية إلى قرية أبوالسعود بمركز الفيوم، وعند وصوله عزموا على قتله ووضعوا سمًا له في الطعام، وبعد التأكد من وفاته جرى دفنه بحفرة في صحراء الفيوم.

أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع سرعة إتمام التحريات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمحافظة الفيوم، واستخراج جثة المجني عليه؛ لتشريحها والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

كان اللواء فخرالدين العربي، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بمقتل سائق تاكسي، مقيم دائرة المركز، جرى إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات التي أجرها النقيب محمود أبوزيد، معاون مباحث المركز، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة 4 عاطلين، استدرجوا المجني عليه لمدينة الفيوم لسرقته، وقتلوه ودفنوه بصحراء الفيوم، وبالفحص ومراجعة الكاميرات أمكن تحديد المتهمين وجرى عمل الأكمنة اللازمة وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.