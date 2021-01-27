الإعدام للمتهم بقتل عمة والده لسرقة قرطها الذهبي في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا للمتهم "ب.م .ا" 22 عامًا، فلاح، مقيم بمركز مغاغة، لاتهامه بقتل "فاطمة.ع.غ" عمة والده، مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 31348 لسنة 2019 جنايات مركز مغاغة والمقيدة برقم 1093لسنة 2019 كلي شمال المنيا.

تعود أحداث القضية لـ 19 أكتوبر 2019، عندما توجّه المتهم إلى مسكن المجني عليها ليلًا، بعدما أيقن أنها متواجدة به بمفردها، وما لبث أن استغرقت في النوم فكتم أنفاسها بيديه مستخدمًا وسادة، وكال لها عدة ضربات حتى أحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وقال مصدر قانوني في تصريحات له، إن قصد المتهم من ارتكاب جناية القتل حينذاك ارتكاب جنحة السرقة بأنه في ذات الزمان والمكان سرق قرطها الذهبي والمبلغ المملوكين للمجني عليها من داخل مسكنها.

وكان المستشار أبوالوفا عيسى، المحامي العام، أحال القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام.