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افتتاح معرض منتجات الوادي الجديد بنادي لمدة 4 أيام (صور)

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افتتاح معرض منتجات الوادي الجديد بنادي الزمالك لمدة 4 أيام (صور) افتتاح معرض منتجات الوادي الجديد بنادي لمدة 4 أيام (صور)

مصراوي Masrawy

11:04 م الأربعاء 27 يناير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والمستشار عماد عبدالعزيز، رئيس نادي ، مساء اليوم الأربعاء، معرض منتجات المحافظة، والذي يقام خلال الفترة من 27 حتى 30 يناير الجاري، بمقر النادي.

وتفقد محافظ الإقليم، ورئيس نادي الزمالك، أجنحة المعرض التي تضم منتجات الحرف اليدوية والتمور والخزف والسجاد والكليم، والتي نالت إعجاب رواد وأعضاء النادي.

وأوضح المحافط أن المشاركة بالمعرض تهدف إلى ترويج وتسويق المنتجات المحلية بالمحافظة، وفتح أسواق خارجية أمامها لتشجيع المنتج المحلي ومنافسة المنتج المستورد.

وعلى هامش المعرض، عقد اللواء محمد الزملوط، لقاءًا مع أعضاء مجلس إدارة النادي، استعرض خلاله أهم المقومات الطبيعية والجغرافية والسياحية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وأبرز التيسيرات المقدمة في مجالات الاستثمار المختلفة.

كما جرى الاتفاق على إيفاد لجنة لدراسة إقامة منتجع سياحي بيئي لصالح أعضاء النادي، وفتح فرع لأكاديمية الزمالك بالمحافظة، وتنظيم رحلات سياحية لأعضاء النادي.

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