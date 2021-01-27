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"تليجراف" تختار كأفضل وجهة سياحية يمكن السفر إليها

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"تليجراف" تختار مصر كأفضل وجهة سياحية يمكن السفر إليها "تليجراف" تختار كأفضل وجهة سياحية يمكن السفر إليها

مصراوي Masrawy

11:02 م الأربعاء 27 يناير 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أشادت جريدة "تليجراف" البريطانية بمصر باعتبارها أفضل الواجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، لافتًا إلى أنها من الدول التي حققت انخفاضًا بالغًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة البريطانية ذائعة الصيت، اليوم الأربعاء.
وأشار كاتب التقرير إلى تجربة زيارته الفريدة لمصر، حيث تشعر فيها بالدفء والترحاب وبها كافة سبل الراحة، مؤكدًا على أن تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل جيد.
وأضاف أن مصر بها أماكن أثرية كثيرة وفريدة وغير مزدحمة، وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بشواطئ مشمسة ومياه صافية ومناظر طبيعية خلابة.

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