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إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

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إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

مصراوي Masrawy

10:19 م الأربعاء 27 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي، اليوم الأربعاء، إثر تناولهم وجبة فاسدة، بمدينة بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول مصطفى محمد محمود، 30 عامًا، وأبنائه "أدهم" عامين، و"فارس" 5 أعوام، و"فاطمة" 9 أعوام، إلى المستشفى التخصصي، مصابين بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة عشاء فاسدة.

جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودةـ مدير المستشفى، وإيداعهم تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة.

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