الكهرباء تكشف حقيقة فصل التيار بشكل مفاجئ عن العداد مسبوق الدفع

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع يتمتع بالعديد من المزايا ومن بينها وجود لمبات الإنذار الخاصة بقرب انتهاء الرصيد علاوة على قدرة المشترك على متابعة استهلاكه وبالتالي التحكم في عملية شحن الرصيد من خلال ترشيد الاستهلاك.

وأشار الجهاز، في بيان له، الأربعاء، إلى أنه يوجد بالعداد مسبوق الدفع لمبة إنذار تضيء باللون الأحمر عندما يقترب الرصيد من النفاذ، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائي في الإجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل.

كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أصبحت منتشرة في كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد في أي وقت ومن أي مكان.