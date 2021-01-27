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ضبط 47 وافداً في سوق الخُضَر والتمور بالرياض

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خلال 400 جولة لمفتشي العمل

ضبط 47 وافداً في سوق الخُضَر والتمور بالرياض

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، 47 وافداً من مخالفي نظامَي الإقامة والعمل يعملون في أحد أسواق الخُضَر والفواكه والتمور المعروفة بالعاصمة الرياض، وتم تسليمهم إلى إدارة الوافدين لاستكمال الإجراءات وترحيلهم، كما حرر المفتشون 42 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ اللازم حيالها.

جاء ذلك خلال 400 جولة ميدانية نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الشريكة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

ضبط 47 وافداً في سوق الخُضَر والتمور بالرياض

ضبط 47 وافداً في سوق الخُضَر والتمور بالرياض

ضبط 47 وافداً في سوق الخُضَر والتمور بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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