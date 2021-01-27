تقنية ماوي دي إن إيه لجمع العينات دون استخراج تمكّن شركة بيوتك أفريقيا من إطلاق منصة الفحص الجماعية للكشف عن كوفيد-19 بأسعار معقولة

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هايوارد، كاليفورنيا : تُمكّن تقنية جمع العينات "آي سواب-مايكروبيوم -إي إل" الخاصة بشركة "ماوي دي إن إيه" شركة "بيوتك أفريقيا" من نشر وإطلاق برنامج الفحص الجديد عالي الإنتاجية للكشف عن الإصابة بـ"كوفيد-19". وتمّ تصميم هذه التقنية التي تشكل قفزة نوعية، بفضل مجموعة أدوات "بروب شور كوفيد-19 وان ستيب آر تي-بيه سي آر" المقدمة من شركة "3 سي آر بيوساينس" لتوسيع قدرتها لتشمل 200 ألف فحص يومياً.

وفي هذا السياق، قال الدكتور بسام الفحماوي، الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة "ماوي دي إن إيه تكنولوجيز": "نُعرب عن فخرنا وسعادتنا بأن نكون جزءاً من جهود جنوب أفريقيا في مكافحة ’كوفيد-19‘ من خلال الفحوصات الجماعية التي تقدمها ’بيوتك أفريقيا‘".

بالإضافة إلى ذلك، عملت الدكتورة جيني ليسلي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في "بيوتك أفريقيا"، بشكل وثيق مع شركة "سايليوشونز لابوير" وشركة "هوك دياجنوستيكس" لتحديد أفضل المنتجات والشركاء الموردين الذين يمكنهم توفير الكواشف الكيميائية لتبسيط سير عمل الفحوصات، وتوسيع الأرقام المتوقعة مع تحقيق الحد الأدنى من الاضطرابات في سلسلة التوريد.

وقالت الدكتورة ليسلي: "بالنسبة لخطوة جمع العينات، تم اختيار منتج ’آي سواب-مايكروبيوم -إي إل‘ (لجمع العينات دون استخراج) من ’ماوي دي إن إيه تكنولوجيز‘ نظراً لفوائده المتعددة. ويتضمن ذلك تمكين تفاعل البوليمراز المتسلسل المباشر ’بيه سي آر‘ عن طريق إزالة خطوة استخراج الحمض النووي الريبوزي مع استقرار واسع النطاق للحمض النووي الريبوزي الفيروسي في درجة حرارة الغرفة. كما تتيح تقنية ’آي سواب‘ الجمع الذاتي البسيط والفعال وغير الباضع للعينات، وهو عنصر رئيسي في استراتيجية الفحوصات المعتمدة من قبل ’بيوتك أفريقيا‘ لتشجيع الامتثال على نطاق واسع. وعند استخدام هذه التقنية إلى جانب مجموعة أدوات ’بروب شور‘ من ’3 سي آر بيوساينس‘، يُمكننا توفير فحوصات عالية الإنتاجية ووقت استجابة أسرع، بدءاً من مرحلة استخراج العينة وصولاً إلى مرحلة النتائج، مع التقليل بشكل كبير من الأثر الناتج عن الكواشف الكيميائية والمواد البلاستيكية وسير عمل الفحوصات".

ومن جهته، قال الدكتور بسام الفحماوي: "تم التحقق جيداً من تقنية ’آي سواب‘ لجمع العينات وفقاً لدرجة حرارة الغرفة واستقرارها في الميدان حيث تم اختبار ملايين العينات حتى اليوم. ويسرّنا في شركة ’ماوي دي إن إيه‘ أن نعمل مع كل من شركة ’سايليوشونز لابوير‘ وشركة ’هوك دياجنوستيكس‘ لنشر منتجاتهم على نطاق عالمي والمساعدة في التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة ’كوفيد-19‘ حول العالم".

وأضاف سايمون كراتزات، الرئيس التنفيذي لشركة "هوك دياجنوستيكس": "تتمثل مهمتنا في ’هوك دياجنوستيكس‘ في تمكين الأفراد من إجراء الفحوصات على نطاق واسع وبأسعار معقولة. ويشرفنا أن نجعل هذا الأمر حقيقة واقعة بالنسبة لشركة ’بيوتك أفريقيا‘ إلى جانب شركة ’ماوي دي إن إيه‘ وشركة ’3 سي آر‘ وشركة ’سايليوشونز‘".