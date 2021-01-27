جلسة مزاج تنتهي بجريمة.. كواليس مقتل سائق على يد أردني في الشيخ زايد

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

أقدم أردني على قتل سائق وإصابة آخر بسلاح أبيض داخل كومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد.

تحريات المباحث توصلت إلى أن المتهم كان في ضيافة صديق له يحمل نفس الجنسية، بالفيلا سكنه.

يوم الجريمة استضاف صاحب الفيلا اثنين من أصدقائه -يحملان الجنسية الأردنية- تناولوا مشروبات كحولية ومواد مخدرة، وكان رفقتهم سائق صاحب الفيلا.

دخل الحضور في وصلة مزاح بعد حالة سُكر ضربت الأردنيين فعمدوا إلى السخرية من المتهم. دلف الأخير إلى المطبخ واستل سكينا اعتدى بها عليهم بدافع الانتقام.

قتل السائق إثر إصابته بطعنات وأصيب أحد الحضور وتم نقله إلى المستشفى للعلاج. وتمكنت مأمورية من ضبط المتهم وأداة الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه، تمهيداً لإحالته إلى محكمة الجنايات.