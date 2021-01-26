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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن

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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن

مصراوي Masrawy

10:54 م الثلاثاء 26 يناير 2021

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، إن الاجتماع شهد استعراض الملخص التنفيذي للمرحلة العاجلة من مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك في 14 محافظة، بواقع 165082 وحدة سكنية سيتم تنفيذها ضمن مشروع "سكن كل المصريين"، تضم 109269 وحدة إسكان لمحدودى الدخل، و37043 وحدة إسكان متوسط، و18770 وحدة إسكان فوق متوسط، كما تمت الإشارة إلى موقف الأراضي التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المدرجة بالمرحلة العاجلة.

وأضاف "تم عرض حصر بالأراضي الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان فوق المتوسط، وبديل العشوائيات، في محافظات: القاهرة والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، وقنا، والمنيا، وسوهاج، وكفر الشيخ، ودمياط، والأقصر، والسويس، والفيوم، والغربية".

وأوضح سعد انه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى عدد من الأراضي المقترح ضمها للمشروع، والتي تتبع ملكيتها لبنكي : والأهلي المصري.

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