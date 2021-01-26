الجيش اللبناني ينجح في إبعاد المحتجين في طرابلس شمال لبنان

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بيروت _ (د ب أ)

نجح الجيش اللبناني في إبعاد المحتجين من ساحة النور في مدينة طرابلس شمال لبنان مساء اليوم الثلاثاء، وفي المقابل قام عدد من المتظاهرين بقطع عدد من الطرقات في العاصمة بيروت وجنوبها وفي منطقة جبل لبنان.

وقام الجيش اللبناني بإغلاق كل الطرقات الفرعية التي تؤدي إلى الساحة بآلياته العسكرية.

من جهة أخرى، تجمع عدد من المواطنين في منطقة خلدة جنوب بيروت وقاموا بقطع الطريق من مثلث خلدة باتجاه الشويفات بواسطة الإطارات المشتعلة في ظل تواجد لعدد من عناصر الجيش.

وأعرب المواطنون في منطقة خلدة عن احتجاجهم على تردي الأوضاع الاقتصادية وعلى تمديد الإقفال العام دون إمداد الناس بالمساعدات اللازمة. كما أعربوا عن مناصرتهم للمحتجين في طرابلس. ورفعوا يافطات كتب عليها استعادة الأموال المنهوبة.

وقطع عدد آخر من المحتجين الطريق عند مفرق عرمون وبشامون جنوب بيروت على بعد أمطار من مثلث خلدة.

وتجمع عدد من المحتجين على أوتوستراد جل الديب في جبل لبنان في محاولة لقطعه فتدخل الجيش ومنعهم من ذلك.

وقطع عدد من المحتجين بقطع طريق الصيفي في وسط بيروت بمستوعبات للنفايات بعد إضرام النيران فيها.

وكان عدد من المحتجين قد قاموا في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء بقطع الطريق في ساحة النور في مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، وقرار تمديد الإقفال العام وحاولوا دخول السرايا في المدينة لكن عناصر الجيش اللبناني قاموا بمنعهم.