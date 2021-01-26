ننشر استعدادات التليفزيون لمباراة الأهلي وبيراميدز واسم مخرج المباراة

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

علم "مصراوي" من مصادر داخل الهيئة الوطنية للإعلام، أن المخرج محمد نصر الدين سيتولى إخراج مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي تقام في السابعة من مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري العام المصري.

وقالت المصادر، إن المباراة سيتم إخراجها بـ٩ كاميرات والوحدة 21 hd، حيث صدرت توجيهات من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونائلة فاروق رئيس التليفزيون، لكل من محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بضرورة الخروج بالمباراة في أفضل صورة ممكنة، وبحيادية تامة، خاصة وأن الفريقين مصريان ويتنافسان في إطار مسابقة محلية.

وتابعت المصادر، أن هناك اجتماعات تجرى منذ الثانية عشرة ظهرًا بين إدارة البرامج الرياضية واتحاد الكرة وشركة الڤار للتنسيق من أجل الخروج بالمباراة في أفضل صورة ممكنة.