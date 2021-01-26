الأرصاد تعلن حالة طقس الأربعاء: أول أيام عدم الاستقرار

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر غدا الأربعاء بوجود منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضح الخبراء لمصراوي أن الطقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، ومعتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد والرياح نشطة، فيما يكون الطقس دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما الطقس ليلا، فشديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشار الخبراء إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% على مناطق من (البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد) على فترات متقطعة، فيما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم)، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 22 ـ 11 درجة مئوية، والإسكندرية بين 20 ـ 11، وشرم الشيخ بين 26 ـ 14، والغردقة بين 24 ـ 12، والسويس بين 22 ـ 10، والأقصر بين 26 ـ 07، وأسوان بين 26 ـ 08 درجة مئوية.

اقرأ أيضا:

موجة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الطقس خلال الأيام المقبلة