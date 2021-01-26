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مصراوي Masrawy

مصراوي

تساءل النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن سبب وجود سفير لحكومة الوفاق في مصر، لافتًا إلى مطالبة مجلس النواب المصري في وقت سابق، الجهة العليا في ليبيا بأن يتم اعتماد السفير من قِبل مجلس النواب الليبي.

كما تسأل بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت الاستماع إلى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عما وصفه بـ"مقاطعة سوريا"، قائلاً: إلى متى ستظل مقاطعة سوريا؟

وفي سياق متصل، انتقد عضو مجلس النواب استمرار قطر عبر قناة "الجزيرة" في توجيه الاتهامات إلى الدولة المصرية مقابل دعم الجماعة الإرهابية "الإخوان"، والجميع "سمع هُس"، على حد وصفه، متسائلًا: ماذا قدمت مصر في المصالحة؟! لقد كان هناك 13 شرطًا، ماذا نفذت منها؟! وإلى متي سيظل هذا البوق يلقي سمومه؟!

وأكد بكري ثقته في القيادة السياسية التي لا تعلي إلا المصلحة العليا وبما يحقق الصالح العام.