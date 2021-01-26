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الكنيسة تعلن عودة القداسات بدءا من الأحد المقبل.. وتحذر غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية

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الكنيسة تعلن عودة القداسات بدءا من الأحد المقبل.. وتحذر غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية الكنيسة تعلن عودة القداسات بدءا من الأحد المقبل.. وتحذر غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية

مصراوي Masrawy

01:19 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة القداسات بدءا من يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري مع مراعاة عدد من الاعتبارات تمثلت في الآتي:

١- تقام القداسات بمعدل فرد واحد في كل دكة، ويمكن إقامة القداسات في أي يوم من أيام الأسبوع.
٢- يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية (ابتدائي، إعدادي... إلخ) بمعدل (فرد في كل دكة)، وتلقى عظة في القداس (لا تزيد مدتها عن 15 دقيقة) كبديل عن خدمة مدارس الأحد في هذه الفترة ويقوم به خدام المرحلة.
٣- أي كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية (التي سبق إعلانها على صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة) أو تظهر فيها حالات إصابة (يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها)، تعلق الصلاة بها لمدة 15 يومًا.
٤- استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.
٥- بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد في كل دكة.
٦- استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التي تقام في البيوت.
٧- استئناف الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الإلكتروني.
٨- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.
وأوضحت الكنيسة أنه بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.
واختتم البيان: نصلي لأجل أن يحفظ الله وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجي البشرية من خطر الأمراض والأوبئة.

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