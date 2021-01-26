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الصحة العالمية: "إرشادات جديدة" لـمرضى "كورونا" المستعصين

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الصحة العالمية: "إرشادات جديدة" لـمرضى "كورونا" المستعصين الصحة العالمية: "إرشادات جديدة" لـمرضى "كورونا" المستعصين
نصحت باستخدام جرعات مخفّضة من العقاقير المثبطة للتخثر

الصحة العالمية:

أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشاداتها السريرية الجديدة لمرضى "كوفيد-19" بما في ذلك بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد.

ووفق "رويترز" نصحت المنظمة باستخدام جرعات مخفّضة من العقاقير المثبطة للتخثر لمنع تجلط الدم.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، في مؤتمر صحفي لهيئة الأمم المتحدة في جنيف، إن فريقاً من الخبراء المستقلين تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، موجودون حالياً في مدينة ووهان وسط الصين، حيث تم اكتشاف أولى حالات الإصابة البشرية بفيروس "كورونا" في ديسمبر 2019.
وأضافت: من المقرر أن يغادروا الحجر الصحي خلال اليومين المقبلين لمتابعة عملهم على أصول الفيروس.

ورفضت "هاريس" التعليق على تقارير حول تأخير في اعتماد اللقاحات داخل الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها لا تملك بيانات محددة بهذا الصدد.
وأردفت: أولوية منظمة الصحة العالمية هي تلقيح العاملين في القطاع الصحي بجميع البلدان في الأيام المئة الأولى من العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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