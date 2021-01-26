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"سرقوا العربية بمفتاحها".. ضبط عاطلين انتحلا صفة منادي سيارات في القاهرة

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"سرقوا العربية بمفتاحها".. ضبط عاطلين انتحلا صفة منادي سيارات في القاهرة "سرقوا العربية بمفتاحها".. ضبط عاطلين انتحلا صفة منادي سيارات في القاهرة

مصراوي Masrawy

12:31 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

سقط عاطلين في قبضة رجال مباحث القاهرة لسرقتهما سيارة ملاكي بعد انتحالهما صفة منادي سيارات بمصر الجديدة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الجديدة بأنه حال قيامه بركن سيارته بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان، قررا أنهما يعملان كمنادي سيارات، وطلبا منه مفاتيح السيارة لركنها وعقب خروجه اكتشف قيامهما بسرقتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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