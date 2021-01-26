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"مراقبة الطيور".. هكذا سيحارب تويتر "المحتوى الزائف"

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"مراقبة الطيور".. هكذا سيحارب تويتر "المحتوى الزائف" "مراقبة الطيور".. هكذا سيحارب تويتر "المحتوى الزائف"
تحديد التغريدات التي تحمل معلومات مضللة وتدوين ملاحظات حولها

في إطار سعيه للقضاء على المعلومات المضللة المنتشرة عبر منصته للتواصل الاجتماعي، وإشراك المستخدمين في الإبلاغ عنها، دشّن موقع «تويتر» أمس مشروعًا يحمل اسم "بيرد ووتش" الذي يسمح للأشخاص بتحديد التغريدات التي يعتقدون أنها تحتوي على معلومات مضللة وتدوين ملاحظات حولها.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية؛ فقد قالت المنصة إنه سيتم تشغيل «بيرد ووتش» (مراقبة الطيور) بشكل منفصل عن «تويتر»؛ حيث يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن التغريدات التي يمكن أن تكون مضللة أو مزيفة.

ويأتي المشروع مع تعرض «تويتر» ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لانتقادات، لفشلها في وقف التضليل والتلاعب بالمعلومات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية وانتشار وباء «كوفيد-19» وقضايا أخرى.

وقال نائب رئيس «تويتر»، كيث كولمان، في مدونة: إن هذه الخطوة تهدف «لتوسيع نطاق الأصوات التي تشكل جزءًا من مجابهة هذه المشكلة».

وأضاف: «لهذا السبب نحن نقدم بيرد ووتش، برنامج رائد في الولايات المتحدة لمقاربة جديدة يقودها المجتمع للمساعدة في التعامل مع المعلومات المضللة على (تويتر)».

وأشار كولمان إلى أن المشروع يسمح للأشخاص بتحديد التغريدات التي يعتقدون أنها تحتوي على معلومات مضللة وتدوين ملاحظات حولها.

وقال: «في نهاية المطاف، نهدف إلى جعل هذه الملاحظات مرئية بشكل مباشر لجمهور (تويتر) في العالم عندما يكون هناك إجماع من مجموعة واسعة ومتنوعة من المستخدمين».

ونشر «تويتر» تغريدة قال فيها: «نحن نبحث عن أشخاص لاختبار هذا الأمر في الولايات المتحدة».

وأضافت التغريدة: «سنستخدم الملاحظات وتعليقاتكم للمساعدة في تطوير هذا البرنامج، ومعرفة كيفية الوصول إلى هدفنا في جعل مجتمع (تويتر) يقرر متى يجب إضافة سياق إلى تغريدة، وما الذي تجب إضافته».تويتر المحتوى الزائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية