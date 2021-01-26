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​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

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​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج ​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

مصراوي Masrawy

02:00 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

(مصراوي):

استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، آخر تطورات مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن القانون ينظم شئون المصريين بالخارج بشكل متكامل، من خلال مسودة تضم ثلاثة أبواب، أولهم باب يختص بشؤون الهجرة وآخر للجاليات والباب الأخير يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج.

وأضافت الوزيرة، في كلمتها أمام البرلمان أن القانون اتخذ العديد من المسارات المهمة، حيث تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والتي بدورها أبدت بعض الملاحظات لمناقشتها في الوزارات المعنية، موضحة أن تأخر القانون جاء للوصول إلى الصيغة المثلى، بما يمنع أي تشابك في الاختصاصات مع أي جهة أخرى.

ولفتت الوزيرة إلى أن القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المصريين بالخارج وبين الدولة المصرية، بالإضافة إلى وضع أطر تستهدف تنظيم أوضاع الكيانات المصرية بالخارج.

وأضافت أن القانون يتضمن تفعيل صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، ويعد من أكثر النقاط أهمية بالقانون، التي ترغب في الإسراع في تفعيلها حتى يستفيد منها الناس، فعلى سبيل المثال ألقت أزمة العالقين الضوء بشدة على أهمية وجود هذا الصندوق، حيث ينظم القانون آلية تمويل ودعم الصندوق وأوجه الصرف.

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